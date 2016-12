Invita el IVC al concierto de rock en los arcos del Malecón

• Los Extremos, Los Monda, The Three Circus y Loba Jäger presentan sus propuestas desde las 18:00 horas este martes 31 de marzo

.- El Instituto Vallartense de Cultura (IVC) invita este martes 31 de marzo, a las 18:00 horas, en los arcos del Malecón, al comienzo del programa cultural y artístico de la Semana Santa 2015 con una tarde de rock y blues por parte de músicos de Puerto Vallarta.

“Los Extremos”, será la agrupación elegida para dar inicio a la velada con un repertorio de rock clásico ejecutado de manera fiel. También será el momento para que la joven banda de a conocer su más reciente material, marcado por la influencia de la música de los setenta.

A las 19.00 horas, el turno es para “Los Monda”, viejos conocidos de Puerto Vallarta, con más de cuatro años de experiencia en los escenarios. Compartirán con el público sus más recientes creaciones en las que el Funk es el eje conductor de su expresión. Con letras optimistas sus paisajes sonoros también muestran influencia de bossa nova, rock y el reggae. Consiguen de manera inmediata conexión con el público.

A las 20:00 horas, llega la propuesta fresca y alternativa de The Three Circus, banda de rock con una clara influencia del Brit pop y New wave. Sus integrantes son José Luís Campos, bajo; Paul Rojas, guitarra; Martín Espinoza, guitarra y Emmanuel “Potro” en la Batería y para finalizar a las 21:00 horas se presentará la agrupación Loba Jäger.

Este concierto es el inicio de dos semanas de actividades que tiene programado el Instituto Vallartense de Cultura para que el entretenimiento artístico enriquezca la experiencia de visitar Puerto Vallarta y promueva la creatividad de los artistas locales.