Plaza Península Puerto Vallarta, no apta para mujeres, no sirve la seguridad!!

Por: Ramón García

.- Los focos de alerta se encienden cuando suceden las cosas, la seguridad privada en la zona de Plaza Península no funciona y por poco permite que una Mujer sea abusada por un sujeto mismo que la seguridad privada asignada a la plaza no pudieron detener.

Que hace falta para que las autoridades municipales supervisen las estrategias de seguridad en lugares públicos?

Cualquier persona que cumpla con un perfil físico y sin preparación puede ser agente de seguridad?

No hay video cámaras?

Como responderá la administración de Plaza Península a este caso?

A continuación reproducimos la carta abierta que posteo en Facebook la victima de golpes de intento de violación:

XXXXXX (El nombre de la victima fue retirado de la nota a peticiòn de su familia)XXXXXX

A todas mis amistades y conocidos. ALERTA!!

El día de ayer alrededor de las 6 de la tarde fui agredida físicamente en el baño del segundo piso de la plaza PENINSULA.

Un hombre entre los 40 años que no parecía ningún vagabundo entro al baño después de mi, cerro la puerta y cuando yo me percaté que algo no andaba bien quise salir y no me dejo, me estuvo golpeando con puño en la cara y en la cabeza (su intención era que perdiera el conocimiento para abusar de mi) pues nunca hizo caso de mi bolsa o si quisiera robarme.

Gracias a Dios una señora me escucha pidiendo auxilio y trato de abrir la puerta y también pidió ayuda a seguridad y fue cuando el tipo se salió y me dejó.

Desafortunadamente el personal de seguridad de la plaza NO ESTA CAPACITADO, lo vieron y a pesar de que les dije y le gritamos que esa persona me había agredido les pasó por un lado y no lo detuvieron. Actuaron muy lento al hablar a la policía, no tomaron la información completa de la patrulla que llegó y tampoco apoyaron a la búsqueda.

Gracias a Dios yo estoy bien, mis lesiones han disminuido, hice la denuncia pero sabiendo que no creo que sea posible que puedan agarrar a esa persona., pero si la plaza tiene que hacer algo!!

El motivo de escribirlo aquí es porque conozco que muchos frecuentamos esa plaza por Starbucks, y muchas veces yo misma fui sola a ese baño mientras estas tomando un café, PORFAVOR estén mas alerta!! Tengan mucho cuidado, no vayan solas al baño de preferencia no vayan a ese baño si ven a alguien sospechoso reportenlo pero a la POLICIA la seguridad de ahí NO SIRVE!! De no haber confiado demás en ellos tal vez a este tipo lo hubieran agarrado.

Solo le doy gracias a Dios que alguien subió en ese momento y que Dios me cuidó y protegió a pesar de todo.

Definitivamente Vallarta ya no es ese lugar seguro donde crecí como dice la palabra de Dios el amor se esta acabando y la maldad aumenta. Pero los que confiamos en el Señor podemos saber que El nos da las fuerzas en situaciones más adversas y que nos protege de todo mal.

Y que la justicia de Dios es mayor que la de los hombres.